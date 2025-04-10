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Запрошення на дискусію

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Українська національна жіноча ліґа Америки проведе 10 травня фахову онлайн-дискусію про деколонізацію українських студій в науці. Про це повідомляє Світовий конґрес українців (СКУ). Ініціятиву організували за підтримки Українсь­кого наукового інституту Гарвардського університету, СКУ, Світової федерації українських жіночих організацій, а також Київської школи державного управління ім. Сергія Нижного. „Протягом століть українські голоси в історії, літературі та...


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