Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Зустріли евакуаційний потяг

By 2 Mins Read

Добровольці Товариства Червоного хреста привезли допомогу для переселенців. ЧЕРНІВЦІ. – Представники влади разом з благодійниками зустріли евакуаційний потяг з переселенцями, які прибули на Буковину з Мирнограда, Покровська, Краматорська та Костянтинівки Донець­кої области. Для людей організували тепл­ий сніданок, психологічну та правову підтримку, поселили в притулки для проживання. Українців, які втратили домівки, підтримує відділ Союзу українок. У...


Already a member? Log in here

Related Posts