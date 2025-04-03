Добровольці Товариства Червоного хреста привезли допомогу для переселенців. ЧЕРНІВЦІ. – Представники влади разом з благодійниками зустріли евакуаційний потяг з переселенцями, які прибули на Буковину з Мирнограда, Покровська, Краматорська та Костянтинівки Донець­кої области. Для людей організували тепл­ий сніданок, психологічну та правову підтримку, поселили в притулки для проживання. Українців, які втратили домівки, підтримує відділ Союзу українок. У...