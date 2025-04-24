Учасники зустрічі (зліва): Андрій Футей, пастор Марк Бернс, Михайло Савків-молодший. (Фото: УККА) ІСЛІ, Південна Кароліна. – Президент Україн­ського конґресового комітету Америки (УККА) Михай­ло Савків-молодший та попередній президент Андрій Футей провели зустріч з пастором Марком Бернсом, особистим пастором і духовним радником Президента США Дональда Трампа. Під час змістовної багатогодинної дискусії, яка відбулася під час поїздки до...