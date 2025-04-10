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Лікар зі США працював у Тернополі

By 2 Mins Read

Лікар зі США Роман Гайда (посередині) з тернопільськими колеґами. ТЕРНОПІЛЬ. – Американський ортопед-травматолог українського походження Роман Гайда уже вдруге приїхав до Тернополя і протягом тижня працював в обласній клінічній лікарні, щоб допомогти українським медикам у складних операціях поранених воїнів. Разом з місцевими колеґами часом доводилось оперувати пацієнтів до ночі. Лікар має великий досвід роботи з...


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