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МЗС України вимагає вибачень від Fox News

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ВАШІНҐТОН.– Американський телеканал LiveNOW from Fox під час прямої трансляції Великоднього богослужіння Православної церкви України позначив Київ як російське місто. Після того канал ще близько півгодини показував Великодню службу з Москви за участю глави Російської православної церкви Кирила (Воло­димира Гундяєва). В етері використали трансляцію „Суспільне культура“. Київ був позначений російським містом протягом близько 20 хвилин....


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