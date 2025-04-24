МЗС України вимагає вибачень від Fox News

ВАШІНҐТОН.– Американський телеканал LiveNOW from Fox під час прямої трансляції Великоднього богослужіння Православної церкви України позначив Київ як російське місто. Після того канал ще близько півгодини показував Великодню службу з Москви за участю глави Російської православної церкви Кирила (Воло­димира Гундяєва). В етері використали трансляцію „Суспільне культура“. Київ був позначений російським містом протягом близько 20 хвилин....