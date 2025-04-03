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Міжнародна зустріч в Мадриді

By 1 Min Read

Зустріч міністрів закордонних справ европейських країн у форматі „Веймар+“. МАДРИД. – Відбулася зустріч міністрів закордонних справ европейських країн у форматі „Веймар+“. У ній брали участь представники Франції, Німеччини, Поль­щі, Італії, Еспанії, Великої Британії і Европей­ського союзу. „Росія не виявляє жодного прагнення до миру і через три тижні після того, як Украї­на погодилася на безумовне припинення...


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