Міжнародна зустріч в Мадриді

Зустріч міністрів закордонних справ европейських країн у форматі „Веймар+“. МАДРИД. – Відбулася зустріч міністрів закордонних справ европейських країн у форматі „Веймар+“. У ній брали участь представники Франції, Німеччини, Поль­щі, Італії, Еспанії, Великої Британії і Европей­ського союзу. „Росія не виявляє жодного прагнення до миру і через три тижні після того, як Украї­на погодилася на безумовне припинення...