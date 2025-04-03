Міжнародна зустріч в Мадриді

Зустріч міністрів закордонних справ европейських країн у форматі „Веймар+“. МАДРИД. – Відбулася зустріч міністрів закордонних справ европейських країн у форматі „Веймар+“. У ній брали участь представники Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Еспанії, Великої Британії і Европейського союзу. „Росія не виявляє жодного прагнення до миру і через три тижні після того, як Україна погодилася на безумовне припинення...
Previous ArticleБойові дії від 30 березня до 2 квітня
Next Article Росія продовжує обстріли міст