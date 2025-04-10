Роботи українських фотографинь. В ізраїльській Хайфі триває 16-та Міжнародна фотовиставка „Світ очима жінок“. Її організатори – ізраїльський фотоклуб „Північ“, який очолюють незмінні місцеві фотографи Лев Тарнопольський та Борис Беленький. Цього разу вони зібрали в одному місці понад 100 фотографій з Ізраїлю, України, Литви, Азербайджану, Білорусі, Казах­стану. Україну представили фотографині з Києва, Львова, Харкова, Одеси, Чернігова,...