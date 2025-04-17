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Міжнародний круглий стіл „Мій і наш Шевченко“

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Педагогічний колектив Української школи в Женеві: Ольга Радченко – вчителька культури та історії України, Леся Ніколаєва – голова Асоціяції „Українки Швейцарії“, виховательки Олена Гордієнко, Валентина Волянська, вчителька української літератури Ганна Федорчук, вихователька Галина Підкамінна, голова Світової координаційної освітньо-виховної ради Світового конґресу Українців Люба Любчик, письменник, учитель української літератури Олесь Ільченко, Олена Варенікова – вчителька української...


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