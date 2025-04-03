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Між мирною угодою та воєнними злочинами

By 3 Mins Read

27 березня російські війська вкотре посеред дня завдали удару по Херсону, атакувавши залізничний вокзал і навколишню інфраструктуру, а також центральну частину міста. Двоє людей, які перебували на зупинці громадського транспорту, загинули відразу, інших поранених госпіталізовано. Напередодні, 26 березня, російські дрони-камікадзе масово атакували виключно житлову забудову Харкова, де в принципі ніколи не існувало ні військових частин,...


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