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Місяць культурної дипломатії України

By 1 Min Read

КИЇВ. – Український інститут, Міністерство закордонних справ та громадська організація „Вікімедіа Україна“ з 14 квітня по 16 травня проводять щорічну інформаційну кампанію „Місяць культурної дипломатії України у Вікіпедії“.  Ініціятива спрямована на розширення та покращення статей про Україну й українську культуру різними мовами світу. Цього року кампанія проходитиме вже вп’яте, а за час її існування у...


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