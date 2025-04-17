КИЇВ. – Український інститут, Міністерство закордонних справ та громадська організація „Вікімедіа Україна“ з 14 квітня по 16 травня проводять щорічну інформаційну кампанію „Місяць культурної дипломатії України у Вікіпедії“. Ініціятива спрямована на розширення та покращення статей про Україну й українську культуру різними мовами світу. Цього року кампанія проходитиме вже вп’яте, а за час її існування у...