На Закарпатті навчають української мови

Юні таланти Ужгородської школи мистецтв. УЖГОРОД, Закарпатська область. – У науковій бібліотеці ім. Федора Потушняка щосереди всіх охочих закарпатців, представників національної меншини та переселенців навчають правильно писати і говорити українською мовою. За сприянням Карпатського фонду та приятелів з Франції, уже два роки заняття проводить Надія Яблонська. На лекціях люди починають спілкуватися українською, пишуть диктанти, вивчають...