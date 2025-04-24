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На Закарпатті навчають української мови

By 2 Mins Read

Юні таланти Ужгородської школи мистецтв. УЖГОРОД, Закарпатська область. – У науковій бібліотеці ім. Федора Потушняка щосереди всіх охочих закарпатців, представників національної меншини та переселенців навчають правильно писати і говорити українською мовою. За сприянням Карпатського фонду та приятелів з Франції, уже два роки заняття проводить Надія Яблонська. На лекціях люди починають спілкуватися українською, пишуть диктанти, вивчають...


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