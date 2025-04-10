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Один із найстаріших храмів перейшов до ПЦУ

By 2 Mins Read

Гарнізонний храм Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – Свято-Покровський храм відтепер – гарнізонний храм Православної церкви України (ПЦУ).  Депутати міської ради передали гарнізонній церкві ПЦУ в безоплатне користування храм з господарськими будівлями терміном на 25 років. Громада, хоч і належала до промосковської УПЦ, відзначалася добрими справами: діяв своєрідний притулок для немічних, подавали безкоштовні обіди для...


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