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Папа Римський Франциск помер

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Зустріч президента України Володимира Зеленського (зліва) з Папою Римським Франциском. Ватикан, 11 жовтня 2024 року. 88-річний Папа Римський Фран­циск був госпіталізований 14 лютого з тяжкою респіраторною інфекцією, яка призвела до найсерйознішого погіршення стану його здоров’я за 12 років папства.  19 березня стало відомо, що понтифік більше не потребує штучної вентиляції легень. 23 березня він був...


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