Перенесення мирних переговорів у Лондоні

ЛОНДОН. – У британській столиці 23 квітня мали відбутися переговори представників США, Великої Британії, Франції, Німеччини та України. Американську сторону мали представляти Державний секретар Марко Рубіо, а також спецпредставники Президента Дональда Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлоґ. Міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило, що мирні переговори щодо вреґулювання війни РФ проти України відкладені. У перемовинах...