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Повернули тіла 909 загиблих

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КИЇВ. – В Україну 28 березня повернули тіла 909 загиблих військових, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Серед них є загиблі з Курахівського, Покровсь­кого, Бахмутського, Вугледарського, Луганського й Запорізького напрямків. Деякі тіла повернули з моргів на території РФ. У січні Україна повернула на підконтрольну територію тіла 757 загиблих військовослужбовців. На початку березня 2024...


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