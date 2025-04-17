„Поклик Яру” прийме дітей

Візитівка табору. (Фото: Олександр Вівчарик) МЕЛЬНИКИ, Черкаська область. – „Пок­лик Яру” – українська громадська організація, що займається патріотичним вихованням молоді, проводить освітньо-виховні заходи, табори, популяризує історичний реґіон Холодний Яр та його героїв. Заснували її 2017 року Павло Нако­неч­ний та Роман Надточій. Обидва – вчителі, громадські активісти. Напочатку „Поклик Яру” був табором для активних школярів. Проте...