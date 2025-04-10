Протест проти гокейних змагань

ВАШІНҐТОН. – Українська громада США й Канади рішуче закликала Національну гокейну ліґу відмовитися від будь-яких спроб організувати гокейний турнір між американськими й російськими командами. Про це заявили в організації Razom for Ukraine: “31 українсько-американська та українсько-канадська організація підписала відкритого листа з вимогою до комісара Національної гокейної ліґи Гарі Беттмена публічно заперечити будь-яку можливу співпрацю із...