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Протест проти гокейних змагань

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ВАШІНҐТОН. – Українська громада США й Канади рішуче закликала Національну гокейну ліґу відмовитися від будь-яких спроб організувати гокейний турнір між американськими й російськими командами. Про це заявили в організації Razom for Ukraine: “31 українсько-американська та українсько-канадська організація підписала відкритого листа з вимогою до комісара Національної гокейної ліґи Гарі Беттмена публічно заперечити будь-яку можливу співпрацю із...


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