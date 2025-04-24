Проти ходи „Безсмертного полку“ у Вашінґтоні

ВАШІНҐТОН. – Українська організація в США „Svitanok.NYC“ анонсувала контрпротест через ходу „Безсмертного полку“ у Вашінґтоні, яку ініціювала група росіян у травні. Про це повідомляє СКУ. Наразі відомо також про схожі заходи росіян в Ню-Йорку, Чикаґо та Александрії. Громада закликає українські організації об’єд­натися і дати відсіч російській пропаґанді. Ініціятивна група росіян у Вашінґтоні планує провести 3...