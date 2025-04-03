Про вибори в липні

КИЇВ. – Президент України Володимир Зелен­ський готується йти на другий термін на президентських виборах у липні. Про це 30 березня написало впливове британське видання The Economist. В офісі президента заявили, що у статті міститься неправдива інформація. Зокрема, що наради про вибори у липні, описаної у статті, у Зеленського не проводили. За даними джерел британських журналістів,...