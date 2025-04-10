Річниця відродження ВМС України

Євген Лупаков 5 квітня виповнилася чергова річниця з дня відродження Військово-морських сил України. На вимогу делеґатів III з’їзду Спіл­ки офіцерів України (СОУ) від Севас­топольської організації, підтримавши ініціятиву особового складу кораблів та частин Чорноморської фльоти, яка прийняла присягу на вірність народу України, Президент України Л. Кравчук підписав указ від 5 квітня 1992 року “Про невідкладні заходи...