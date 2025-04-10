Річниця відродження ВМС України

Євген Лупаков 5 квітня виповнилася чергова річниця з дня відродження Військово-морських сил України. На вимогу делеґатів III з’їзду Спілки офіцерів України (СОУ) від Севастопольської організації, підтримавши ініціятиву особового складу кораблів та частин Чорноморської фльоти, яка прийняла присягу на вірність народу України, Президент України Л. Кравчук підписав указ від 5 квітня 1992 року “Про невідкладні заходи...
Previous ArticleРосія говорить одне, а робить інше
Next Article Військовий живописець