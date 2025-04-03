Спомин про Волинську трагедію 1943 року

Чеслав Войцех Піотровський Чеслав Войцех Піотровський (23 квітня 1926, Степань – 10 червня 2005, Варшава) – польський воєначальник, генерал-майор Війська Польського, начальник інженерних військ, доктор військових наук і політик, міністер гірничодобувної промисловости та енерґетики (1981-1986), Посол Польської Народної Республіки в Юґославії (1986-1989) видав книжку „Криваві жнива“, в якій докладно проаналізував події Волин­ської трагедії 1943 року....