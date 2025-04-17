Таємні перемовини США і Росії

Громадянка США російського походження Ксенія Кареліна внесла символічний 51 дол. на гуманітарну допомогу Україні через американську некомерційну організацію. Потім вона вирішила відвідати свою бабусю в Єкатеринбурзі, Росія. Її заарештували за державну зраду і засудили на 12 років. Вона визнала себе винною за порадою російського адвоката, оскільки обмінюються лише засудженими. Вона оскаржила вирок, але його залишили...