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Тернопіль готується до Великодня

By 2 Mins Read

Подружжя писанкарів Юрій та Леся Цікали (зліва). Сирота Дмитрик Старко отри­мав Великодню паску. ТЕРНОПІЛЬ. – В місті та області готуються до Великодніх свят. Подружжя писанкарів Юрій та Леся Цікали навчали розписувати писанки переселенців з Маріюполя та юних тернопільців. Вони разом створювали візерунки весняної краси, обереги сонячного тепла і щедрості української землі, квітучі мотиви рідного краю,...


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