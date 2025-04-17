Тернопіль готується до Великодня

Подружжя писанкарів Юрій та Леся Цікали (зліва). Сирота Дмитрик Старко отри­мав Великодню паску. ТЕРНОПІЛЬ. – В місті та області готуються до Великодніх свят. Подружжя писанкарів Юрій та Леся Цікали навчали розписувати писанки переселенців з Маріюполя та юних тернопільців. Вони разом створювали візерунки весняної краси, обереги сонячного тепла і щедрості української землі, квітучі мотиви рідного краю,...