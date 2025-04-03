Третя річниця звільнення Бучі

Учасники вшанування – керівники та представники парляментів. (Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України) БУЧА, Київська область. – У третю річницю звільнення Бучі від російських окупантів Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять убитих українців та українок. Президентське подружжя встановило лампадки до меморіялу, розташованого на території церкви Святого апостола Андрія Первозваного та всіх...