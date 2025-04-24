Утворення нової української церковної громади

Відкриття нової української церковної громади. (Фото: esarcato-apostolico-ucraino.it) МАНФРЕДОНІЯ, Італія. – В Апостольському екзархаті для українців-католиків візантійського обряду в Італії, у місті Манфредонія, утворили нову українську церковну громаду. Відкриття відбулося із благословення Владики Григорія Комара. Божественну літургію очолив о. Ігор Стус у співслужінні Віталія Перога, душпастиря новоутвореної спільноти та капеляна для українців у містах Барі та...