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У Вашінґтоні говорили про Путіна

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Учасники дискусії ВАШІНҐТОН. – 9 квітня в рамках шостого саміту Ukraine Action Summit 2025 на Капітолійському пагорбі відбулася політична дискусія Конґресу високого рівня на тему „Володимир Путін – терорист номер один у світі: наслідки для політики США“, організована Товариством пам’яті у партнерстві з Американською коаліцією за Україну. На заході зібралися провідні представники Конґресу, сфери національної...


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