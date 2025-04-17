У Вашінґтоні говорили про Путіна

Учасники дискусії ВАШІНҐТОН. – 9 квітня в рамках шостого саміту Ukraine Action Summit 2025 на Капітолійському пагорбі відбулася політична дискусія Конґресу високого рівня на тему „Володимир Путін – терорист номер один у світі: наслідки для політики США“, організована Товариством пам’яті у партнерстві з Американською коаліцією за Україну. На заході зібралися провідні представники Конґресу, сфери національної...