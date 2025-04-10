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У російського олігарха забрали майно

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КИЇВ. – Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска. За даними СБУ, йдеться про понад 550 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до початку російської повномаштабної війни. З того часу вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного...


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