У російського олігарха забрали майно

КИЇВ. – Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска. За даними СБУ, йдеться про понад 550 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до початку російської повномаштабної війни. З того часу вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного...