Швеція виділила пакет допомоги

СТОКГОЛЬМ. – Швеція оголосила про передачу Україні свого найбільшого пакета військової допомоги на майже 1.6 млрд дол. Про це оголосив Міністер оборони Швеції Пол Йонсон. За його словами, пакет включає, серед іншого, підтримку української протиповітряної оборони, артилерії, супутникового зв’язку і морського потенціялу. Уряд має намір уповноважити Шведську адміністрацію оборонного спорядження (FMV) закупити оборонне спорядження у...