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Іноземні благодійники відвідали Тернопілля

By 2 Mins Read

Волонтерка з Канади Христина Жмурко. ТЕРНОПІЛЬ. – До Копичинецької громади приїхала волонтерка з Канади Христина Жмурко. Впродовж двох тижнів вона проводила уроки англійської мови для школярів та молоді. На пізнавальних лекціях учасники мали змогу ознайомитися з канадською культурою і традиціями. Гостя зацікавилась українською системою освіти і поспілкувалась з педагогами. Її вразила змістовна шкільна програма та...


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