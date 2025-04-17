Іноземні благодійники відвідали Тернопілля

Волонтерка з Канади Христина Жмурко. ТЕРНОПІЛЬ. – До Копичинецької громади приїхала волонтерка з Канади Христина Жмурко. Впродовж двох тижнів вона проводила уроки англійської мови для школярів та молоді. На пізнавальних лекціях учасники мали змогу ознайомитися з канадською культурою і традиціями. Гостя зацікавилась українською системою освіти і поспілкувалась з педагогами. Її вразила змістовна шкільна програма та...