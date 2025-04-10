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„Ballet of Ukraine“ пов’язаний з Росією

By 2 Mins Read

СТОКГОЛЬМ. – Українська громада у Швеції розпочала власне розслідування щодо ймовірних зв’язків гастролюючого балету „Ballet of Ukraine“ з Росією. Про це повідомила голова Української громади в Ґетеборзі Олександра Тершак-Ґуставссон у коментарі для Світового конґресу українців (СКУ). За її словами, про цей балет почали говорити українці, коли з’явилися підозри щодо його справжнього походження. Один з членів...


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