„Ballet of Ukraine“ пов’язаний з Росією

СТОКГОЛЬМ. – Українська громада у Швеції розпочала власне розслідування щодо ймовірних зв’язків гастролюючого балету „Ballet of Ukraine“ з Росією. Про це повідомила голова Української громади в Ґетеборзі Олександра Тершак-Ґуставссон у коментарі для Світового конґресу українців (СКУ). За її словами, про цей балет почали говорити українці, коли з’явилися підозри щодо його справжнього походження. Один з членів...