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Cоціологи про стан українок у Польщі

By 5 Mins Read

У дискусіях про припинення війни і відновлення Української держави важливу ролю відіграють біженці, які можуть використовувати накопичений досвід роботи за кордоном. Крім того, без повернення українських жінок з дітьми буде складно відновити демографічний потенціял України. Таким чином, дослідження, проведені серед біженців, дають цінні знання про їхній психосоціяльний стан та плани життя. Знання про становище біженців,...


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