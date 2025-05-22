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На святі в Білоруській автокефальній православній церкві Жировиць­кої ікони Божої Матері (зліва) Діана Браславська-Пясецька, Давид Пясець­кий, Неля Присяжнюк. (Фото: Сергій Трегубович) ГАЙЛАНД ПАРК, Ню-Джерзі. – Гос­тем на храмовому святі Білоруської автокефальної православної церкви Жировицької ікони Божої Матері 18 травня був боєць Третьої штурмової бриґади Давид Пясецький з Черкас, важко поранений на фронті. Попе­реду у нього...


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