40 свічок у Кропивницькому. КРОПИВНИЦЬКИЙ. – 25 квітня, напередодні 40-их роковин Чорнобильської трагедії, біля пам’ятника „Жертвам Чорнобиля“ запалили 40 свічок пам’яті. Ліквідатори аварії, їхні рідні, представники міської влади, громадських організацій вшанували пам’ять загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У Кропивницькому міжнародна акція „Запали свічку пам’яті“ проводиться 10-ий рік поспіль. Аварія на Чорнобильській АЕС сталася...