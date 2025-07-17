Cвято української культури на Союзівці

На головній сцені фестивалю – учасниці Академії українського танцю “Рома Прийма Богачевська” (Фото: Степан Слуцький) КЕРГОНКСОН, Ню-Йорк. – Цьогорічний Український фестиваль „Союзівка“ проходив протягом трьох днів – з 11 по 13 липня – на Центрі української спадщини „Союзівка“ Української народної фундації (УНФ). Відомий український рок-гурт „Антитіла“, відомий своєю співпрацею з британською рок-зіркою Едвардом Шіраном, порадував...
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