Cвято української культури на Союзівці

На головній сцені фестивалю – учасниці Академії українського танцю “Рома Прийма Богачевська” (Фото: Степан Слуцький) КЕРГОНКСОН, Ню-Йорк. – Цього­річ­ний Український фестиваль „Союзів­ка“ проходив протягом трьох днів – з 11 по 13 липня – на Центрі української спадщини „Союзівка“ Україн­ської народної фундації (УНФ). Відо­мий український рок-гурт „Антитіла“, відомий своєю співпрацею з британською рок-зіркою Едвардом Шіра­ном, порадував...