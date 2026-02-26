Cпеціяльна сесія Генасамблеї ООН

Результати голосування за резолюцію Генеральної асамблеї ООН „Підтримка тривалого миру в Україні“. (Фото: Сторінка Андрія Сибіги на мережі Х.) НЮ-ЙОРК. – Розпочалося засідання Надзвичайної спеціяльної сесії Генасамблеї ООН, приурочене до четвертої річниці повномаштабного російського вторгнення в Україну. На голосування було винесено проєкт резолюції Генеральної асамблеї „Підтримка тривалого миру в Україні“. Українську делеґацію на засіданні представляє...
