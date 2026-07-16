Close Menu
Підпишіться

СВОБОДА залежить від вашої підтримки. Грошовий внесок у будь-якій сумі допоможе нам оплатити постійне висвітлення війни в Україні.

Пожертвуйте
Категорії новин
Передплата

Promote Ukraine закликає до справедливости

By Updated:7 Mins Read

Президентка провідної неурядової організації, що базується в Брюсселі, Promote Ukraine, доктор міжнародного права львів’янка Марта Баран­дій БРЮССЕЛЬ, Бельгія. – У найновішій резолюції Европарлямент вітає перемовини з Україною про вступ і шкодує про УПА і поляків. У цьому документі згадується присвоєння підрозділу ЗСУ ім. героїв УПА. Депу­тати Европарляменту висловлюють жаль з приводу ігнорування чутливих питань та...


Already a member? Увійдіть тут

Related Posts