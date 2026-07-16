Promote Ukraine закликає до справедливости

Президентка провідної неурядової організації, що базується в Брюсселі, Promote Ukraine, доктор міжнародного права львів’янка Марта Барандій БРЮССЕЛЬ, Бельгія. – У найновішій резолюції Европарлямент вітає перемовини з Україною про вступ і шкодує про УПА і поляків. У цьому документі згадується присвоєння підрозділу ЗСУ ім. героїв УПА. Депутати Европарляменту висловлюють жаль з приводу ігнорування чутливих питань та...
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