Promote Ukraine закликає до справедливости

Президентка провідної неурядової організації, що базується в Брюсселі, Promote Ukraine, доктор міжнародного права львів’янка Марта Баран­дій БРЮССЕЛЬ, Бельгія. – У найновішій резолюції Европарлямент вітає перемовини з Україною про вступ і шкодує про УПА і поляків. У цьому документі згадується присвоєння підрозділу ЗСУ ім. героїв УПА. Депу­тати Европарляменту висловлюють жаль з приводу ігнорування чутливих питань та...