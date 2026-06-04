Наталя Дудченко ЛЮБОТИН. – Онлайн-школа англійської мови Study Less відзначила своє семиріччя встановленням національного рекорду у номінації „Найбільший онлайн-урок з англійської мови“. Школа спеціялізується на навчанні дітей, підлітків і дорослих за авторською методикою SEVEN-T. На свій день народження Study Less організувала трансляцію та живе спілкування на базі платформи Zoom, до якої встигли приєднатися 999 учнів...
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