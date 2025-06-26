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XXV Всеукраїнська виставка-форум

By Updated:5 Mins Read

Відкриття виставки-форуму „Українська книга на Одещині“ ОДЕСА. – Завершилась XXV Всеук­раїнська виставка-форум „Українська книга на Одещині“, ініційована Одеською національною науковою бібліотекою. Ця маштабна подія вже чверть століття є символом глибокої поваги до книги, читання і національної культури та одним з найпомітніших культурних проєктів Півдня України. Форум проходив під егідою Мініс­терства культури та стратегічних комунікацій України...


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