XXV Всеукраїнська виставка-форум

Відкриття виставки-форуму „Українська книга на Одещині“ ОДЕСА. – Завершилась XXV Всеук­раїнська виставка-форум „Українська книга на Одещині“, ініційована Одеською національною науковою бібліотекою. Ця маштабна подія вже чверть століття є символом глибокої поваги до книги, читання і національної культури та одним з найпомітніших культурних проєктів Півдня України. Форум проходив під егідою Мініс­терства культури та стратегічних комунікацій України...