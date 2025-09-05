Close Menu
Завершили ексгумацію поховань

ЛЬВІВ. – Завершилася спільна українсько-польська експедиція на території колишнього цвинтаря на Збоїщах. Фахівці понад чотири тижні працювали над ексгумацією поховань польських військовослужбовців, які у вересні 1939 року загинули під час оборони Львова від німецької армії. У ході робіт виявлені дві поховальні ями розміром близько 2.5 на 4 метри, відстань між якими становить два метри. Згідно...


