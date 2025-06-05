Переговори з делеґацією Росії

Представники української (праворуч) та російської делеґацій під час переговорів у Стамбулі 2 червня. СТАМБУЛ. – 2 червня відбулися переговори делеґацій України та Росії, які тривали трохи довше години. Позиція України залишилася незмінною: припинити вогонь та мати ґарантії безпеки; повернення депортованих українських дітей; обмін усіх військовополонених („всіх на всіх“); звільнення Росією всіх цивільних заручників; забезпечення тривалого...