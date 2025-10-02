Українська освіта у польських реаліях

У польських школах сьогодні навчається понад 286 тис. українських учнів Професор Лариса Лук’янова, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту освіти дорослих цієї академії, під час V Міжнародної конференції „Освіта перед викликами і завданнями сучасності та майбутнього“, яка відбулася 24-26 вересня 2025 року в Ряшівському університеті, розглянула долю українських учителів та їхніх учнів...